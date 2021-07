Ritrovato anche un fucile da caccia realizzato artigianalmente

Ricettazione, detenzione illegale di armi e detenzione di armi clandestine. I carabinieri della stazione di Bronte hanno denunciato un 43enne del posto per questi motivi.

In concomitanza con la consueta usanza dei botti capodanno i militari hanno effettuato una serie di controlli finalizzati ad arginare il problema che spesso provoca danni, a volte anche con tragiche conseguenze.

In uno di questi controlli, effettuati in via Nino Martoglio, i militari dell’arma hanno trovato delle armi clandestine. All’interno del garage, in una cassetta di sicurezza, i carabinieri hanno trovato una pistola a salve calibro 9 con dispositivo lanciarazzi ma, soprattutto, un fucile realizzato artigianalmente, in grado sparare cartucce da caccia calibro 12. Le armi sono, così, state sequestrate e, sottoposte a perizia, ne era stata certificata la capacità offensiva e la fabbricazione clandestina.