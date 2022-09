Candid camera e slogan

A Catania carrozzelle per disabili negli stalli dei parcheggi riservati ai normodotati. È il curioso flash mob lanciato dal parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco, in provincia di Catania, per richiamare tutti al rispetto degli spazi che nelle città e nei vari luoghi di aggregazione sono riservati agli automobilisti con disabilità o ai loro caregiver.

La campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica

L’iniziativa è parte di una campagna di sensibilizzazione abbinata alla tappa conclusiva del Tour Rosso 2022: la kermesse promossa da quattro grandi strutture commerciali italiane – tra cui Centro Sicilia – e dal club “Passione Rossa”, con iscritti i clienti Ferrari di tutto il mondo. Fino al prossimo 11 settembre, nel parco commerciale, saranno organizzate attività per promuovere il ‘parcheggio responsabile’.

Candid camera e slogan

In particolare saranno girate delle candid camera, all’interno di Centro Sicilia, con protagonisti gli automobilisti alla ricerca di un posto auto: troveranno lo spazio occupato dalle carrozzelle con esposti cartelli che richiamano quelle scuse spesso adoperate da quanti utilizzano ‘abusivamente’ i parcheggi per disabili: “un attimo, sto comprando le sigarette”, “sono al bar” fino alla classica “torno subito, giusto il tempo per una commissione”. Lo slogan che richiama ciascuno all’uso regolare delle aree di sosta è “Adesso prendi tu il mio posto!”.

Auto Ferrari in esposizione

I video saranno proiettati nel corso del “Tour Rosso 22”, il raduno di Ferrari in programma al Centro Sicilia dal 9 all’11 settembre: ventiquattro vetture della casa di Maranello, provenienti da tutta Italia, saranno in esposizione nella struttura commerciale coniugando così la passione per il Cavallino alla campagna a finalità sociale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le associazioni Aps, Le ali di Ele, Unitalsi, Auspica e Come Ginestre, darà anche la possibilità ai ragazzi con disabilità e a quanti interverranno di salire a bordo di una Rossa ed effettuare un giro con un driver, vivendo così un’esperienza unica. Le prove sulle Ferrari sono programmate a partire dalle 16 del 10 settembre.