l'uomo si trova adesso nel carcere di catania

Un 30enne disoccupato che picchiava l’anziana madre, vedova e titolare di pensione sociale, per farsi dare dei soldi è stato arrestato da carabinieri. Nei suoi confronti il Gip di Catania ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo è stato condotto nella casa circondariale di Catania.