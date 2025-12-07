Intervento dei vigili del fuoco stamattina sulla scogliera di Acireale per trarre in salvo una donna infortunata. La vittima, identificata come R.M.A. di 58 anni, ha subito un trauma alla caviglia dopo essere scivolata sulle rocce del litorale. A causa dell’infortunio, la donna è rimasta immobilizzata e impossibilitata a fare ritorno autonomamente sulla terraferma.

Intervento aereo necessario

Vista la particolare conformazione orografica del luogo e la difficoltà a procedere con un recupero via terra in sicurezza, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Catania ha immediatamente mobilitato le risorse aeree. È stato richiesto l’intervento urgente dell’elicottero “Drago VF 146”, in servizio presso il Reparto Volo di Catania.

L’elicottero è giunto rapidamente sull’area dell’incidente, dove ha dato il via alla complessa operazione di recupero. Due elisoccorritori specializzati sono stati calati sulla scogliera utilizzando il verricello. Una volta a terra, hanno stabilizzato le condizioni fisiche della donna e l’hanno assistita, provvedendo a immobilizzare l’arto ferito.

Trasferimento in ospedale

Dopo aver messo in sicurezza la paziente, si è proceduto con l’imbarco a bordo del velivolo. La donna è stata quindi rapidamente trasferita all’Ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata affidata alle cure dei sanitari per le necessarie valutazioni cliniche e il trattamento dell’infortunio alla caviglia.

Sul luogo dell’intervento, a supporto e a garanzia della sicurezza vista la vicinanza al mare, era presente anche il personale dei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Catania. L’operazione si è conclusa con successo, dimostrando ancora una volta la prontezza e la sinergia delle squadre di soccorso specializzate.