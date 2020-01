arrestato lo scorso 9 gennaio dai “Falchi”

Il personale del Commissariato Centrale di Catania ha indagato in stato di libertà per il reato di rapina aggravata il cittadino nigeriano Happy Ewugiaren già arrestato lo scorso 9 gennaio dai “Falchi” della Squadra Mobile per una rapina consumata in corso Italia ai danni di una donna.

Dalle indagini è infatti emerso che il nigeriano l’8 gennaio si era reso autore di un’altra rapina in via Etnea ai danni di un giovane a cui veniva sottratto il telefonino e una somma di denaro.

Sempre nella giornata di ieri è stato indagato in stato di libertà un individuo resosi responsabile del reato di furto aggravato. L’uomo, lo scorso 9 gennaio, entrato in una nota profumeria sita in via Etnea si è impossessato di diverse confezioni di profumo per poi dileguarsi. Dalla visione del sistema di video sorveglianza i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dell’’autore del reato.