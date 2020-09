Droga e soldi in casa, la scoperta dei cani-carabiniere

16/09/2020

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale (CT) hanno arrestato a San Giovanni La Punta il 45enne Sebastiano Saraceno responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari nel corso della loro attività di controllo avevano notato nel territorio alcuni giovani mentre si soffermavano a parlare con un uomo, allontanandosi poi dopo aver intrattenuto con quest’ultimo una brevissima conversazione. I militari hanno identificato l’uomo residente a San Giovanni La Punta e si sono quindi presentati nell’abitazione con l’intenzione di effettuare una perquisizione ma quest’ultimo, constatata la presenza dei cani antidroga e nel tentativo quindi di alleviare gli ormai inevitabili futuri gravami giudiziari, li ha condotti nel salotto dove in una parete attrezzata, occultata dietro una cornice fotografica, ha indicato la presenza di un contenitore in plastica. All’interno i militari hanno trovato circa 120 grammi di cocaina suddivisa in 7 pietre e 54 “pippotti” della stessa sostanza stupefacente già confezionati per la vendita al minuto, un bilancino di precisione, una somma di 3480 euro e il necessario materiale per il confezionamento delle singole dosi di droga. L’uomo ora si trova in carcere.

