Carabinieri della stazione di Mineo e dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia hanno arrestato un 60enne per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni.

In un casolare in suo uso militari dell’Arma hanno trovato, tra l’altro, circa 60 grammi di marijuana, 34 semi di canapa indiana, un fucile da caccia tipo doppietta cal.12, una carabina ad aria compressa cal.4,5, una sciabola in acciaio una lama di 80 centimetri e una scatola contenente 87 piombini cal. 4,5 marca Umarex. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.