Oltre 120 grammi di marijuana sono stati sequestrati a Catania dalla Polizia di Stato nell’abitazione, nel rione Picanello, di un giovane di 22 anni che era agli arresti domiciliari.

A detenere la droga era Christian Barbagallo, che è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di piazza Lanza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Gli agenti della squadra mobile hanno trovato la droga grazie ai cani poliziotto. Una busta con 120 grammi di marijuana era nascosta in lavanderia.

Altre cinque dosi già pronte erano in un’altra stamza insieme con un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e denaro in contanti.