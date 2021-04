Prenotazioni flessibili

EasyJet, nuove rotte da Linate da quest’estate tra Palermo e Milano

Al via l’11 giugno 2021 i voli di easyJet da Milano Linate verso Palermo

EasyJet annuncia nuovo collegamento con Milano Linate e Catania

EeasyJet ha annunciato l’espansione delle proprie operazioni a Milano Linate sul mercato domestico italiano. A partire dal prossimo 11 giugno, infatti, la compagnia inaugurerà due collegamenti giornalieri tra il city airport di Milano con l’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”.

Il volo Palermo-Linate

“Sappiamo che anche quest’estate gli italiani prediligeranno le vacanze in Italia e per questo continuiamo ad aggiustare la nostra offerta per il mercato domestico e offrire ai nostri clienti ancora più opzioni e flessibilità per programmare in serenità e sicurezza la propria estate”, dice Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia annunciano la nuova rotta verso il city airport di Milano. “A cominciare dalla stagione estiva, siamo fiduciosi in una buona ripartenza – dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino” – certi di raccogliere i frutti dell’impegno profuso da tutta la società di gestione, che non si è mai fermata, nemmeno in questo ultimo e difficile anno”.

La compagnia anche a Catania

A partire dall’11 giugno, easyJet avvierà i collegamenti anche tra l’Aeroporto di Catania e Milano Linate con due voli giornalieri. “Salutiamo il nuovo collegamento operato da easyJet, che ringraziamo, con entusiasmo – commenta l’amministratore delegato della SAC, Nico Torrisi. Milano Linate è una destinazione molto richiesta e l’aumento dei voli e delle compagnie garantirà senza dubbio un aumento della concorrenza che, come più volte sottolineato e già sperimentato con successo la scorsa estate, è l’elemento principale per consentire la diminuzione dei prezzi. Poter raggiungere il centro di Milano in poco tempo rappresenta senz’altro un valore aggiunto per tutti i passeggeri, in particolare per coloro, e sono tantissimi, che si spostano per lavoro”.

Prenotazioni flessibili

Con EasyJet i passeggeri potranno beneficiare della massima flessibilità e prenotare con la certezza che se i loro piani di viaggio dovessero cambiare, anche la loro prenotazione potrà essere modificata di conseguenza. Grazie alla policy FLEX, infatti, easyJet garantisce ai propri clienti di poter cambiare gratuitamente la propria prenotazione entro 14 giorni prima della partenza (al netto di eventuali differenze tariffarie). Inoltre, la sicurezza e il benessere di tutti i passeggeri e degli equipaggi rimangono la massima priorità di easyJet. La compagnia continua ad applicare una serie di misure di prevenzione a bordo in linea con le indicazioni delle autorità competenti.