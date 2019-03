Solidarietà e divertimento

Clienti bendati verranno serviti ai tavoli da cinque ragazzi con disabilità visiva per capire cosa prova una persona non vedente Un successo ben oltre ogni più rosea aspettativa: “Il Buio è servito Tour… Il gusto non ha bisogno della vista”, l’evento organizzato al parco Commerciale Centro Sicilia per esplorare l’universo sensoriale dei disabili visivi, sta facendo registrare la partecipazione interessata di tantissime persone provenienti anche da altre province della Sicilia orientale.

Dal 16 marzo, cioè dall’avvio della manifestazione che chiuderà i battenti domani, sabato 23 marzo, con il ‘Pranzo al buio, in tanti si sono cimentati nelle attività dedicate. Un grande successo ha fatto registrare la performance di showdown: il pingpong misto a biliardino che si gioca con una palla sonora e che ha fatto registrare sfide avvincenti non solo tra i disabili visivi, ma anche tra coloro che, dopo essere stati bendati, hanno voluto confrontarsi in una disciplina che conta già tantissimi appassionati.

Buona l’affluenza negli spazi allestiti per le nuove tecnologie riservate ai disabili visivi, come le applicazioni per gli smartphone di ultima generazione o il materiale didattico e di uso quotidiano tattile e informatico. A catturare l’attenzione dei visitatori sono state soprattutto le ‘merende al buio’ che ogni giorno hanno appassionato i ragazzi delle scuole di Misterbianco che hanno preso parte all’attività indossando la mascherina oscurante e vivendo così una esperienza sensoriale diversa. Proprio domani è in programma il ‘Pranzo al buio’.

A partire dalle 12 i clienti bendati verranno serviti ai tavoli da cinque ragazzi con disabilità visiva; i partecipanti comprenderanno così, come l’olfatto e il gusto aiutino a distinguere le pietanze e, grazie ad udito e tatto, la mente sia in grado di elaborare ed individuare le posizioni di sala, cose e persone.

Il ricavato del pranzo sarà interamente devoluto dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catania (UICI) che ha sostenuto l’intera iniziativa organizzata da CBRE e patrocinata dal Comune di Misterbianco. Sono ancora disponibili ticket per aderire all’attività, per tutte le informazioni e per prendere parte alle attività basta consultare i canali social del Centro Sicilia.