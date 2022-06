Sindaci eletti anche a Mazzarrone, Linguaglossa ed altri comuni

I dati non sono ancora definitivi, lo saranno in serata, ma arrivano le prime ufficialità sui sindaci eletti nella provincia catanese che ha visto alle urne 20 Comuni. A Paternò Nino Naso è stato rieletto. Stesso risultato anche per Franco Barchitta a Scordia.

A Militello in Val di Catania nuovo mandato per Giovanni Burtone che concede il bis superando la concorrenza di Giuseppe Fucile, Antonella Basso La Bianca e di Nicolò Spedini. A Santa Maria di Licodia Giovanni Buttò ha vinto, sostenuto da Luca Sammartino e Valeria Sudano, nei confronti di Giovanni Traschitta e Salvatore Gabriele Gurgone.

A Mazzarrone vittoria per Giovanni Spatà su Vincenzo Amato mentre a Linguaglossa il nuovo sindaco è Luca Stagnitta preferito alle urne su Salvatore Malfitana.

A Paternò Naso si riconferma sindaco

A Paternò festeggiamenti nel comitato elettorale di Antonino Naso (Nino Naso Sindaco, Prima l’Italia!, Naso Sindaco Presenti Sempre, Paternò On Mannino, Noi per Paternò Lista Civica).

Le chiavi della città saranno dunque riconsegnate al sindaco uscente. Dagli avversari Alfio Virgolini (sostenuto da #Diventerà Bellissima, Giorgia Meloni per Virgolini, Lista Rapisarda, Azzurri, Alfio Virgolini Sindaco ed Alleanza per Paternò) e Maria Grazia Pettineri (Insieme per Paternò, Mariagrazia Pettineri Sindaco e Lista Condorelli) gli auguri di un “buon lavoro”.

Barchitta centra il bis a Scordia

“Ringrazio i miei concittadini per la fiducia”, queste le parole di Franco Barchitta, rieletto primo cittadino a Scordia. Lo spoglio è ancora in corso, anche se va verso la conclusione, ma in poche ore il sindaco uscente ha quasi doppiato i suoi tre avversari: Ignazio Gravina, Salvatore Milluzzo e Giovanna Catalano.

Barchitta, sostenuto da quattro liste (Barchitta sindaco, Io sto con Franco Barchitta, Forza Italia e Noi per Scordia), ex dipendente di un centro per l’impiego della Regione Siciliana, era stato eletto nel 2017. Aveva vinto la sfida contro la candidata del Movimento 5 stelle Maria Stella Contarino. Dopo cinque anni ha cercato, e ottenuto, la riconferma, alla sua quinta campagna elettorale. Oltre competizione vinta del 2017, il sindaco aveva tentato di raggiungere lo scranno più alto del municipio – senza successo – nel 2002, nel 2008 e nel 2013.