Gli agenti del Commissariato di Caltagirone (Ct) hanno arrestato il Carmelo Malgioglio, di Palagonia, di 52 anni, perché considerato responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’arresto è avvenuto intorno alle 16 dello scorso 22 aprile.

Le indagini della Polizia di Caltagirone hanno convinto gli agenti a perquisire l’abitazione dell’uomo alla ricerca di droga. Nell’alloggiamento interno di un veicolo nella disponibilità di Malgioglio, parcheggiato davanti l’ingresso della sua abitazione, è stato scoperto un involto con dentro 17 piccoli involucri di cellophane termosaldati, contenenti eroina e cocaina per un peso complessivo lordo di 5 grammi. Nel proseguimento del controllo, nascosto dentro un bidone per l’immondizia, è stato rinvenuto un sacchetto di plastica contenente cocaina ed eroina, in parte già confezionata in dosi e altra sfusa.

Sono state anche stati trovati una pietra porosa di colore bianco di 195 grammi circa e una boccetta spray con dentro una sostanza liquida trasparente del peso lordo di 8 grammi, la cui natura qualitativa sarà accertata a seguito di successive analisi tossicologiche e strumentali.

Dentro dell’abitazione sono stati trovati e sequestrati anche un bilancino elettronico di precisione e 1.360 in contanti e un registratore digitale DVR con un sistema di video sorveglianza che riprendeva, attraverso numerose telecamere collegate ad uno schermo presente nella camera da letto dell’indagato, le vie adiacenti all’abitazione. L’uomo è stato portato nella casa Circondariale di Caltagirone.