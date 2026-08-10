Prosegue l’attività esplosiva al cratere Voragine dell’Etna accompagnata da emissione di cenere la cui dispersione nell’aria ha causato la chiusura di uno spazio che ha portato la Sac a sospendere le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 17.

Sull’Etna l’attuale fase eruttiva continua con le bocche a quota 2.750 metri e 2.360 metri sono attive e alimentano varie colate che formano complessi campi lavici. Dal punto di vista sismico il tremore si mantiene nella fascia dei valori alti.

L’avviso per l’aviazione, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv, Osservatorio etneo, di Catania resta al massimo livello di allerta: rosso.

La società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1). Sono sospese le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle 17.

“I passeggeri – scrive la Sac – sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”.