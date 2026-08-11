A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e considerata la situazione dei venti, è disposta una nuova estensione della chiusura del settore C1 e la sospensione degli arrivi fino alle ore 19. Le partenze sono consentite dalla pista 08. Lo rende noto la Sac, società di gestione dello scalo aeroportuale Fontanarossa.

In questi ultimi quattro giorni di attività a intermittenza dell’aeroporto, sarebbero stati 190 i voli deviati solo all’aeroporto di Palermo. I disagi finora avrebbero colpito circa 30 mila passeggeri.

L’Osservatorio etneo dell’Ingv ha spiegato che alle 23:30 si è aperta una nuova bocca eruttiva in Valle del Bove, a una quota stimata intorno a 1900 metri, in vicinanza di Monte Simone. Inoltre continua la forte attivita’ esplosiva al Cratere Voragine che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione sud-sudest. L’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene nell’intervallo dei valori elevati.

Il centro delle sorgenti è stato localizzato sia nell’area del cratere Voragine sia tra quest’ultimo e il Cratere di Nord-Est, in un intervallo di profondità compreso tra 2500 e 3000 metri.