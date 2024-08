terzo stop all'aeroporto di Catania nell'estate 2024

Riapre l’aeroporto di Catania Fontanarossa. Dalle 18,00 sono in fase di ripristino i voli sospesi dalla notte. scongiurata l’eventualità di dover tenere chiuso l’aeroporto fino alle 20,00. Gli arrivi saranno comunque limitati a 2 movimenti per ora fino alle ore 20:00 locali. Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 locali, il numero di arrivi sarà incrementato a 6 movimenti per ora. Si spera in un progressivo ritorno alla normalità in nottata

Il risveglio del Vulcano

L’Etna si era svegliato di nuovo e aveva dato vita ad una nuova eruzione nella notte di Ferragosto. L’INGV Osservatorio Etneo, aveva comunicato che l‘attività stromboliana dal cratere Voragine è gradualmente evoluta in fontana di lava. Il fenomeno si è gradualmente esaurito, per cessare intorno alle ore 01:20 UTC.

Lava, e una nube di cenere alta quasi 10 Km

Ma per quanto il vulcano abbia smesso di far traboccare lava, il problema eruzione è stato persistente per tutta la giornata. “La fontana di lava ha prodotto una nube eruttiva che, nella fase più intensa, ha raggiunto un’altezza di circa 9.5 km e si è dispersa principalmente nei settori SSO e ESE Sud Sudovest ed Est Sudest)”.

“Una leggera ricaduta di cenere è stata riportata anche a Catania. Durante la fontana di lava,

sono stati inoltre prodotti trabocchi lavici dall’orlo occidentale del Cratere Bocca Nuova. Attualmente, persiste una debole attività esplosiva al cratere Voragine”.

Aeroporto chiuso e caos di Ferragosto

A causa della cenere l’aeroporto è stato chiuso già nel corso della notte. Attualmente la pista è solo parzialmente agibile e si prevede che le operazioni di volo non potranno riprenderanno a pieno regime solo dopo le 22 (si sperava entro le 18 ma la situazione non lo ha permesso). In un primo tempo i voli erano stati limitati all’aeroporto di Fontanarossa. In seguito alle attività vulcaniche già da ieri sera, l’Unita di crisi aveva disposto la chiusura del settore B2 e la riduzione degli arrivi a cinque voli all’ora fino alle ore 9. Ma la valutazione fatta poco prima delle 9 di questa mattina è stata peggiorativa ed è scattata la chiusura totale dell’aeroporto prima fino almeno alle 18, poi fino a sera. Dopo le 18, però, la riapertura a due voli e la progressiva ripresa delle attività.

Caos trasporti di Ferragosto anche verso le isole

Un caos nei trasporti che, a prescindere dal vulcano, si registra anche verso le isole Eolie A causa dei ritardi accumulati per problemi tecnici, dopo che un generatore ha improvvisamente smesso di funzionare correttamente durante le operazioni di bunkeraggio, la nave Pietro Novelli è stata costretta a saltare le corse da Milazzo in direzione Isole Eolie delle 17,15 di martedì 13 agosto e delle 7,30 di mercoledì 14 agosto.

Nella serata di martedì (ore 20,30) una corsa da Milazzo a Vulcano e Lipari è stata effettuata dalla nave Nerea. Nella giornata di mercoledì da Milazzo in direzione Isole Eolie sono partite le navi Filippo Lippi (ore 10,45); Nerea (ore 11,45) e la stessa Pietro Novelli (ore 17,15) nel frattempo riportata in piena efficienza. È stato così ripristinando il normale assetto operativo.

Oltre a rendere prontamente disponibili le navi necessarie ad assicurare il servizio, Caronte & Tourist ha immediatamente attivato la propria Unità di Crisi, assicurando la presenza di tutto il personale reperibile sul piazzale del porto di Milazzo; provvedendo all’immediato rimborso del costo del biglietto ai passeggeri che desideravano ottenerlo (allo scopo mobilitando il personale delle biglietterie); offrendo ai passeggeri la possibilità di essere ospitati, con vitto e alloggio, in idonee strutture ricettive; cercando per i passeggeri senza mezzo al seguito soluzioni alternative come il viaggio in aliscafo. Snack, bibite e altri generi di conforto sono stati offerti durante l’intera durata dell’emergenza presso la biglietteria di Milazzo.

Durante tutta la fase dell’emergenza il personale delle biglietterie e il personale di terra sono rimasti sul piazzale per ascoltare ogni richiesta e fornire informazioni aggiornate sul programma delle partenze.