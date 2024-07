Le spettacolari immagini dell’eruzione dell’Etna hanno incantato siciliani e turisti, regalando scorci mozzafiato tra fontane di lava incandescente e il bagliore rosso fuoco del magma. L’evento, iniziato nel pomeriggio di giovedì, ha raggiunto il culmine quando il vulcano ha emesso una colonna di fumo e cenere alta fino a 4,5 km dal cratere Voragine. Ora la situazione sembra essere più tranquilla e l’aeroporto ha riaperto parzialmente.

Disagi causati dalla nube vulcanica

Uno spettacolo della natura quello del vulcano siciliano Etna, che affascina ma che porta anche numerosi disagi. La nube vulcanica spinta dal vento verso sud-est ha ricoperto di sabbia nera vulcanica le città di Catania e Siracusa. Questa mattina l’aeroporto di Catania è stato temporaneamente chiuso per consentire la pulizia delle piste. Intanto i geologi dell’INGV continuano a monitorare il vulcano, uno dei più attivi al mondo.

Monitoraggio dell’attività vulcanica da parte dell’INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dall’analisi delle immagini delle telecamere della rete di videosorveglianza e da personale INGV in campo, si osserva che al momento è attivo un flusso lavico emesso da una bocca a circa 600 m slm, che raggiunge la linea di costa provocando la formazione di una nube di vapore e cenere. Il fenomeno produce episodici flussi piroclastici con bassa energia e rotolamenti di materiale che si propagano lungo la Sciara del fuoco, raggiungendo rapidamente il mare.

Riapertura parziale dell’Aeroporto di Catania

SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, concluse le prime opere di bonifica essenziali per l’agibilità delle infrastrutture di volo, l’Unità di crisi ha disposto la riapertura dello scalo per le partenze. Gli arrivi, invece, sono stati riabilitati ma con un flusso regolato di 2 ogni ora. Questa regolazione verrà aggiornata in base alle evoluzioni tattiche operative. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo.

