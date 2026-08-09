Etna, esplosioni a 3000 metri dal cratere Voragine, nuova bocca si apre nella valle del Bove

Manlio Viola di

09/08/2026

Il Vulcano ha deciso di farsi sentire durante questa estate. L’Etna è in una fase di forte attività eruttiva che riguarda diverse zone del vulcano.

Le esplosioni a quota 3000 metri

Nella parte più alta, al cratere Voragine a circa 3000 metri di quota, ci sono continue esplosioni più o meno forti provenienti da tre diverse aperture, ed è proprio qui che si registrano le vibrazioni sismiche più intense. Più in basso, a circa 2750 metri di altezza nella Valle del Leone, una bocca aperta qualche giorno fa continua a cacciare lava, formando un fiume di roccia fusa che ha superato Monte Simone ed è sceso fino a circa 1850 metri di quota.

L’apertura di una nuova bocca eruttiva

Infine, si è aperta un’ulteriore nuova bocca a 2360 metri di altezza nella Valle del Bove, vicino a Monte Rittmann; la sua nascita ha provocato due piccoli e rapidi scorrimenti di cenere e rocce, e da lì è partita un’altra colata di lava che è arrivata fino a circa 2100 metri di quota.

I disagi all’aeroporto

Inevitabili i disagi per l’aeroporto di Fontanarossa che in questi giorni vive difficoltà legate alla cenere vulcanica che invade il corridoio di avvicinamento alle piste e costringe a lunghi periodi di chiusura e al dirottamento dei voli in arrivo su altri aeroporti, principalmente Palermo ma non solktanto.

Le attività dell’aeroporto si svolgono a singhiozzo min base alla presenza di cenere vulcanica con chiusure e riaperture dello spazio aereo disposte dai sistemi di sicurezza del volo