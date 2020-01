è la catanese Letizia Bellia

I Carabinieri di Catania hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed evasione, la 47enne catanese Letizia Bellia.

La donna, che già si trovava agli arresti domiciliari a seguito della sua cattura avvenuta una decina di giorni per lo stesso reato è stata notata dai militari mentre si trovava in via Pantelleria, fuori dalla propria abitazione, mentre cedeva una dose di sostanza stupefacente.

La 47enne è stata bloccata e perquisita. I militari le hanno trovato addosso 42 dosi di cocaina già confezionate per la vendita e una radio ricetrasmittente per tenersi in contatto con le vedette di sicurezza. La donna è stata rimessa ai domiciliari in attesa processo.