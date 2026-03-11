Appuntamento dal 13 al 15 marzo nel centro SiciliaFiera di Misterbianco

Vent’anni di attività per una delle manifestazioni più riconosciute nel Sud Italia dedicate al mondo della pubblicità e della comunicazione aziendale. Dal 13 al 15 marzo 2026 torna Expo della Pubblicità, la fiera che riunisce imprese, professionisti e tecnologie della comunicazione visiva, ospitata negli spazi del centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco, in provincia di Catania.

L’edizione 2026 segna una ricorrenza significativa: il ventesimo anniversario di un evento che negli anni è diventato un punto di riferimento per operatori della grafica, della stampa e del marketing promozionale. Tre giornate pensate non solo per celebrare il percorso compiuto, ma anche per osservare le trasformazioni del settore e le prospettive future per le imprese.

La manifestazione continua a rivolgersi soprattutto a un pubblico professionale: grafici, aziende di stampa, agenzie pubblicitarie, produttori di gadget e imprese che operano nella comunicazione aziendale. Per molti operatori rappresenta un’occasione concreta di aggiornamento e confronto diretto con fornitori e partner commerciali.

Nuove tecnologie e merchandising: le novità del settore

Le nuove tecnologie per la stampa di grande formato saranno tra i temi centrali di Expo della Pubblicità 2026, con soluzioni digitali sempre più efficienti e automatizzate pensate per migliorare qualità di stampa, velocità di produzione ed efficienza energetica. In fiera verranno presentati anche software di gestione integrata capaci di coordinare progettazione, stampa e produzione, strumenti ormai diffusi nelle aziende del settore grafico.

Tecnologie che trovano applicazione in numerosi ambiti della comunicazione commerciale, dalla cartellonistica pubblicitaria agli allestimenti fieristici fino alla comunicazione visiva nei punti vendita, contribuendo a ridurre tempi e costi operativi e ad aumentare la qualità dei prodotti finali.

Accanto alla stampa digitale, ampio spazio sarà dedicato anche all’abbigliamento promozionale e ai gadget pubblicitari, con proposte che uniscono personalizzazione, design e sostenibilità grazie all’uso di tessuti tecnici, materiali eco-friendly e nuove tecniche di stampa e ricamo. Le macchine da stampa di ultima generazione e i sistemi digitali integrati presenti in fiera mostreranno inoltre come l’automazione dei processi produttivi possa aiutare le imprese, in particolare le piccole e medie aziende del settore grafico, a migliorare l’organizzazione delle commesse e rafforzare la propria competitività sul mercato.

A vent’anni dalla prima edizione, Expo della Pubblicità si conferma così un appuntamento di riferimento per il settore della comunicazione nel Sud Italia: non solo una vetrina di tecnologie e prodotti, ma anche uno spazio di incontro tra aziende, fornitori e professionisti, dove confrontarsi sulle nuove tendenze del mercato e costruire opportunità di collaborazione.