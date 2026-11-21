Una serata danzante con circa 300 ragazzi, tutti minorenni, è stata organizzata ad Acireale senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza. La festa è stata scoperta e interrotta dalla Polizia di Stato dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa della Questura di Catania attraverso l’app “YouPol”.

La segnalazione e l’intervento

Dopo aver ricevuto la nota, gli agenti del Commissariato di Acireale hanno fatto i primi accertamenti per verificare che la segnalazione fosse fondata. Arrivati davanti al locale, ben oltre la mezzanotte, hanno trovato un grande numero di ragazzi tra i 14 e i 17 anni e hanno sentito la musica provenire dall’interno.

Era in corso una vera e propria serata danzante. Per partecipare, i giovani avevano pagato un biglietto d’ingresso di 10 euro, dopo essersi iscritti in un’apposita lista di nominativi.

Le irregolarità

I poliziotti hanno rintracciato il gestore della struttura, che aveva messo a disposizione i locali dietro un compenso di 1.000 euro, concordato a voce con gli organizzatori. Mancava però la licenza di pubblica sicurezza prevista dalla legge.

Gli agenti hanno inoltre rilevato che non era stata fatta la verifica su solidità, sicurezza e agibilità dei locali, che spetta alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Il portavoce degli organizzatori ha ammesso con i poliziotti che l’autorizzazione non c’era. Ha spiegato che i soldi incassati all’ingresso servivano a pagare l’affitto del locale e le altre spese della serata.

Lo stop alla festa e le conseguenze

Gli agenti hanno messo fine all’evento, facendo uscire i giovani in sicurezza e riaffidando i minorenni alle loro famiglie.

Il gestore del locale è stato sanzionato in via amministrativa e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art. 681 del Codice Penale, in relazione all’art. 80 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Resta ferma la presunzione d’innocenza dell’indagato, valida fino a una condanna definitiva.

Il Commissariato di Acireale ha infine segnalato quanto accaduto al Comune, che valuterà eventuali provvedimenti amministrativi di sua competenza.