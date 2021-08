Il programma

La Festa della Patrona di Catania a porte chiuse e senza fedeli

In programma l’apertura del sacello, l’esposizione del Busto reliquiario e la messa

Quest’anno si celebra l’895esimo anniversario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata

A Catania la festa del 17 agosto in onore di Sant’Agata, Patrona della città, si svolgerà in Cattedrale a porte chiuse e senza la presenza di fedeli. Il programma prevede l’apertura del sacello, l’esposizione del Busto reliquiario della Santa Patrona e la Celebrazione Eucaristica.

Presenti il sindaco e l’arcivescovo

Vi potranno partecipare soltanto il sindaco Salvo Pogliese, l’arcivescovo Salvatore Gristina, le persone impegnate nella celebrazione della Santa Messa e i componenti del Comitato per la Festa di Sant’Agata di Catania. L’eccezione, è spiegato in una nota, è motivata dal fatto che, essendo essi ormai prossimi alla conclusione del loro mandato, hanno chiesto di compiere questo gesto di devozione nei riguardi della Santa Patrona. “Accogliendo la loro richiesta e ringraziando per il servizio da loro reso, il sindaco e l’arcivescovo comunicano che la composizione del nuovo Comitato sarà resa pubblica entro la fine di settembre”.

Il programma

Lunedì 16 agosto: dalle 10:00 alle 21:00 la Basilica Cattedrale rimarrà aperta per accogliere i fedeli che potranno venerare le Reliquie della Santa Patrona esposte all’altare maggiore. Martedì 17 agosto: memoria dell’895° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli. Dalle 8:00 alle 13:00 la Basilica Cattedrale rimarrà aperta per accogliere i fedeli che potranno venerare le Reliquie di Sant’Agata, esposte all’altare maggiore. Alle 18:00, l’Arcivescovo Gristina e il sindaco di Catania Salvo Pogliese, in assenza fisica dei fedeli, procederà alle operazioni di apertura del Sacello e all’esposizione del Busto Reliquiario di Sant’Agata e presiederà la celebrazione della messa. Al termine della celebrazione il Busto Reliquiario sarà riposto nel Sacello. La cerimonia verrà trasmessa in streaming sui canali Facebook “Arcidiocesi di Catania” e YouTube “Diocesi di Catania”. Mercoledì 18 agosto: Solennità della Dedicazione della Basilica Cattedrale. Prevista una messa alle 10; la recita del rosario alle 17:30 e alle 18 una messa solenne. Alle 19:30, infine, è in programma il concerto al Grand’Organo Jaquot della Cattedrale del M° Salvatore Reitano in occasione della solennità della Dedicazione della Basilica.