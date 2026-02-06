Dopo la processione del busto reliquiario di Sant’Agata, scatta il piano viabilità del Comune di Catania. L’amministrazione ha, infatti, disposto una riapertura graduale delle strade interessate dal passaggio del Fercolo, accompagnata da misure straordinarie per garantire la sicurezza stradale dopo la massiccia presenza di cera sull’asfalto.

Durante la processione, per ridurre la scivolosità causata dalla colata dei torcioni accesi, sono state distribuite lungo il percorso circa 100 tonnellate di segatura. Un intervento necessario ma temporaneo, che richiede ora verifiche tecniche e operazioni di pulizia approfondite prima del pieno ripristino delle normali condizioni di circolazione.

Limite di 20 km/h sulle principali arterie

Fino a cessate esigenze, l’Amministrazione comunale ha imposto il limite massimo di velocità di 20 km/h su diversi assi viari attraversati dalla processione.

I tratti interessati sono: via Antonino di Sangiuliano tra via Etnea e via Crociferi; via Etnea tra via Angelo Litrico e piazza Cavour, compresa la carreggiata est da via Umberto a via Giuseppe De Felice; via Caronda tra via G. De Felice e via Bertuccio e tra via Furnari e viale XX Settembre; via Bertuccio e piazza Cavour, limitatamente alla carreggiata centrale.

Resta inoltre confermato il limite di 10 km/h nell’area pedonale di via Etnea per i veicoli autorizzati.

Divieto di transito per bici, moto e monopattini

Per ridurre il rischio di incidenti legati alla scarsa aderenza del manto stradale, è stato disposto il divieto totale di transito per biciclette, motocicli e monopattini lungo l’intero percorso processionale.

Le restrizioni interessano, tra le altre, piazza Duomo, piazza Stesicoro e piazza Cavour (carreggiata centrale), via Etnea tra piazza Duomo e piazza Cavour, la carreggiata est di via Etnea tra via Umberto e via G. De Felice, via Antonino di Sangiuliano tra piazza Manganelli e via Crociferi, via Pacini, via Angelo Litrico, via Giuseppe De Felice, via Sisto, via Cordaro, via Bertuccio e i tratti indicati di via Caronda.

Pulizia straordinaria e controlli in corso

Parallelamente alla riapertura parziale delle strade, sono in corso operazioni straordinarie di pulizia e rimozione dei rifiuti. La segatura utilizzata per assorbire la cera viene progressivamente eliminata insieme ai residui lasciati lungo il percorso della processione.

L’obiettivo del Comune è ripristinare nel più breve tempo possibile condizioni di piena sicurezza e decoro urbano, garantendo al contempo il rispetto della tradizione agatina.

L’Amministrazione invita cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare durante questa fase di transizione.