Un inseguimento ad alta velocità tra le vie affollate del centro di Catania si è concluso con l’arresto di un uomo di 27 anni e la denuncia di un minorenne. I poliziotti delle Volanti della Questura di Catania, impegnati in un servizio di controllo del territorio nei pressi di piazza Alcalà, hanno intimato l’alt a una motocicletta con due persone a bordo, entrambe prive di casco. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dando il via a una fuga durata alcuni chilometri.

Durante la corsa, il motoveicolo ha attraversato zone densamente popolate, tra cui l’area della Pescheria, dove il ventisettenne alla guida ha rischiato di travolgere un pedone. Gli agenti hanno tallonato i fuggitivi adottando manovre di sicurezza per proteggere l’incolumità degli altri utenti della strada, senza mai perdere di vista il mezzo. La fuga si è interrotta definitivamente in via Carlo Forlanini, dove i poliziotti sono riusciti a bloccare i due individui.

Al momento del controllo, il conducente ha manifestato un atteggiamento aggressivo e ostile. Il forte odore di alcol percepito dagli agenti ha richiesto l’intervento della Polizia Stradale per sottoporre l’uomo all’alcol test. L’esito ha confermato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, facendo scattare la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Dagli accertamenti successivi è emerso inoltre che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida.

Il bilancio dei provvedimenti vede il ventisettenne arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per la mancanza del titolo di guida e del casco. Il passeggero, un ragazzo di 17 anni, è stato denunciato in concorso per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per il mancato uso del dispositivo di protezione. Su disposizione del Pubblico Ministero, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del rito per direttissima. Per entrambi i soggetti vige la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.