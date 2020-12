Marco Forzese è il nuovo coordinatore provinciale di Catania di Cantiere Popolare. Il colpaccio non è arrivato senza preavviso ma se ne è appreso solo poche ore prima dell’ufficialità. Il partito centrista che nelle ultime settimane, insieme a Forza Italia, sembra essere diventato il mestolo di tutte le minestre del centrodestra, mette a segno un altro risultato importante in chiave pre elettorale reclutando chi, dopo una esperienza altalenante nella maggioranza di Crocetta, negli ultimi anni era rimasto alal finestra a guardare.

Forzese, uomo di centro che era stato alleato della sinistra nella stagione in cui buona parte del centro era scivolato verso quelle latitudini, risulta rilevante nella Sicilia orientale dove il partito di Romano, Cordaro e Antinoro non ha lo stesso peso rispetto ad altre aree della Sicilia.

L’ufficialità arriva con una nota del pomeriggio. “Il progetto di Cantiere Popolare si fa strada e si rafforza – vi si legge – raccogliendo le adesioni e la disponibilità di chi ha passione politica, radicamento territoriale e voglia di mettersi in gioco per riportare al centro la questione meridionale, la necessità di investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, un nuovo welfare per le fasce piu’ deboli della popolazione. È in quest’ottica che rientra la nomina di Marco Forzese a coordinatore di Cantiere Popolare a Catania e provincia”.

Forzese è un volto noto della politica. Eletto per due volte all’Assemblea regionale Siciliana, “esponente politico di primo piano, uomo di grande esperienza, impegnato nel progetto che vuole unire le diverse anime del Centro. A lui il pieno sostegno mio e della comunità politica che ho l’onore di rappresentare’. Cosi Saverio Romano, leader di Cantiere popolare”.

“Raccolgo questa sfida con grande entusiasmo – commenta Marco Forzese – convinto come sono che la politica debba ritrovare il suo spirito e il suo primato. Contro i populismi e la demagogia che ha imperversato negli ultimi anni serve un Centro forte e coeso”