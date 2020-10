La nota di Saverio Romano

Francesco Scarpinato è il nuovo coordinatore di Giuliana di Cantiere Popolare, Scarpinato è anche sindaco della cittadina

“Rafforziamo il nostro impegno politico e la nostra presenza sul territorio, ben consapevoli dell’importanza e del ruolo degli enti locali e dell’azione delle formazioni politiche nei Comuni e nei comprensori – Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare – . La nostra comunità si rinnova e si consolida e lo fa perché crede nel dialogo con i cittadini e in un modello di società solidale e partecipativa. In questa prospettiva gli appuntamenti elettorali sono soltanto la verifica degli sforzi prodotti e del sostegno degli elettori al nostro progetto. A Giuliana il coordinatore di Cantiere Popolare è il sindaco Francesco Scarpinato che ringrazio per l’adesione al nostro programma e al quale ribadisco il pieno appoggio di tutto il nostro partito. Faranno parte della sua squadra gli assessori comunali Leonardo Purrazzella e Ilaria Candiloro, ma anche esponenti della società civile quali Annibale Carlino e Gaetano Maggiore. A tutti loro l’augurio di buon lavoro”.