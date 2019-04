Le indagini partite dalla denuncia di alcune vittime

Era riuscito ad appropriarsi di 364.120 euro sottraendoli a 8 anziani che avevano investito i propri risparmi in titoli postali. Un catanese di 35 anni, impiegato nell’ufficio postale di Ficarazzi, frazione di Aci Castello in provincia di Catania, è stato arrestato con l’accusa di peculato e accesso abusivo a sistemi informatici e telematici.

Come scrive gazzettinonline.it, le indagini, partite a seguito della denuncia da parte di alcune delle vittime, avrebbero accertato che l’uomo, dipendente di Poste Spa, tra il 2015 e il 2018 si sarebbe impossessato di grosse somme di denaro investito in titoli di risparmio postale da parte di anziani clienti.

Per raggiungere lo scopo l’uomo avrebbe stornato le somme dai conti dei clienti accedendo illecitamente al sistema informatico degli uffici in cui lavorava. Il 35enne è stato arrestato e gli sono stati sequestrati conti correnti e proprietà per l’equivalente delle somme sottratte.

Per saperne di più