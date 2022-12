L’uomo sperava di non far scoprire le sue numerose irregolarità

La fuga con la moto è durata solo qualche ora. La guardia di finanza ha rintracciato e denunciato l’uomo che aveva tirato dritto all’alt del posto di blocco. Quando è stato trovato i finanzieri hanno capito il motivo della bravata. A suo carico contestate una sfilza di irregolarità al codice della strada. Questo è solo un aspetto dell’operazione a largo raggio nel Catanese delle fiamme gialle. Sequestrati pesce illegale, articoli contraffatti e veicoli

I posti di blocco

Ad essere stati eseguiti dei servizi di intensificazione del controllo economico del territorio in alcune aree o quartieri del capoluogo etneo. Ed è in questo contesto che i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania hanno sottoposto a controllo 116 veicoli e 168 persone. L’operazione sviluppata in zona Picanello-Ognina e Acquicella Porto ha portato ad elevare 24 verbali di accertamento e contestazione al codice della strada. le sanzioni pari a 6.200 euro, seguite poi dal sequestro di 2 scooter e un autoveicolo per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.

Le contestazioni principali

I finanzieri etnei hanno elevato diversi verbali di accertamento per l’omessa revisione periodica del veicolo, guida senza patente o con patente non idonea per la guida di quello specifico veicolo. In questo contesto i militari della compagnia pronto impiego di Catania e di Riposto hanno anche rintracciato una persona. Alla guida di uno degli scooter, poi sottoposti a sequestro, non si era fermato all’alt di polizia. L’uomo ha dato vita ad una fuga in sella alla sua moto a tutta velocità, eludendo solo temporaneamente il controllo dei finanzieri.

L’inseguimento

Infatti non sono bastate le scarse condizioni di visibilità e la velocità tenuta dal trasgressore a favorirne la fuga. I finanzieri, dopo aver rilevato il numero di targa del mezzo, hanno identificato il responsabile. Ad essere stato accertato il mancato arresto all’alt di polizia, la guida senza patente, l’omessa revisione del motoveicolo e l’assenza della copertura assicurativa.

L’abbigliamento contraffatto

Nei pressi di piazza Europa, i baschi verdi hanno sottoposto a sequestro 47 capi di abbigliamento e accessori di moda con marchi contraffatti. In via San Giuliano trovati 115 dvd e 287 cd realizzati in violazione dei diritti di autore. Le fiamme gialle anno denunciato per questo due persone che vendevano questo materiale.

Il pesce pescato abusivamente

Inoltre gli stessi militari della compagnia pronto impiego sottoponevano a controllo, in località “Primosole” sulla statale 114 orientale Sicula, un’autovettura station wagon. Alla guida del veicolo un cittadino catanese che nel bagagliaio trasportava pesce per cui non è consentita la pesca. Trovate 3 vasche contenenti 75 chili di pesce spada e 40 chili di tonno alletterato al di sotto delle misure consentite per la pesca. Il pescato sottoposto a sequestro amministrativo ritenuto idoneo al consumo umano e per questo devoluto in beneficenza a un ente caritatevole. I finanzieri hanno elevato al conducente dell’auto una sanzione di 9 mila euro.