Il colpo nella notte, portati via oggetti per 5mila euro

Furto ai danni della chiesa Regina Pacis di Giarre. Ignoti malviventi si sono introdotti nella notte all’interno del luogo sacro ed hanno rubato una serie di oggetti religiosi il cui valore complessivo ammonterebbe a oltre 5000 euro.

Stamani l’amara scoperta







A fare l’amara scoperta stamani è stato Salvo Mancuso, consigliere parrocchiale, che ha aperto le porte ed ha trovato i locali sottosopra. Profanato anche il tabernacolo, contenente le ostie consacrate. Tra i valori trafugati ci sarebbero paramenti, calici, pissidi, ampolline, l’aspersorio, altri oggetti in ottone e argento ed una cassa bluetooth. A quel punto è stato chiesto subito l’intervento dei carabinieri di Giarre che hanno prontamente compiuto un sopralluogo, verificando la presenza di telecamere nelle immediate vicinanze della chiesa. Previsto a breve un nuovo intervento dei militari dell’Arma per compiere i rilievi e verificare se i ladri abbiano lasciato impronte. Avvisati anche Padre Taddeo Ambet, parroco della chiesa, in questo momento fuori sede, e il Vescovo di Acireale.

Il rammarico del presidente del consiglio comunale Barbagallo

L’episodio ha creato sconcerto in tutta la comunità parrocchiale. Rammarico per il grave episodio è stato espresso dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo. “Rubare in una chiesa è un atto vile e vergognoso – commenta Barbagallo – Subire un furto è sempre odioso ma lo diventa ancor di più quando questo viene commesso a danno di una parrocchia privata di paramenti e oggettistica sacra spesso donata dai fedeli stessi. Esprimo profonda vicinanza e solidarietà nei confronti dei padri bocconisti e di tutta la comunità parrocchiale di Regina Pacis. L’augurio – conclude il presidente del Consiglio – è che le forze dell’ordine, sempre presenti e attive sul territorio, riescano a rintracciare e ad assicurare alla giustizia i responsabili”.

Furto in chiesa ad Adrano, individuato e denunciato giovane

Alcuni mesi fa, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, nel Catanese, hanno denunciato un 25enne, responsabile di un furto perpetrato all’interno di una chiesa. I poliziotti della squadra volante del commissariato sono intervenuti nei pressi di un luogo di culto del centro storico cittadino per un furto avvenuto all’interno della sagrestia dove era stato sottratto un borsello. Gli agenti intervenuti nell’immediatezza dei fatti hanno effettuato una serie di accertamenti volti a risalire all’identità dell’autore, anche con il supporto delle immagini del sistema di videosorveglianza. Ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito di rintracciare l’autore, che è stato denunciato in stato di libertà. I poliziotti, al contempo, sono riusciti a recuperare l’intera refurtiva.