I Carabinieri della Stazione di Belpasso, coadiuvati dai tecnici dell’Enel, hanno scoperto un sofisticato sistema di allaccio abusivo alla rete elettrica nazionale in una palazzina periferica del paese. Otto famiglie, residenti nell’edificio, sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica.

Un condominio intero coinvolto

L’operazione, parte di un piano di intensificazione dei servizi preventivi disposto dal Comando Provinciale di Catania, ha portato alla luce un ammanco di oltre 20.000 euro a danno della società elettrica. L’intero condominio, abitato da operai e casalinghe, usufruiva illegalmente dell’energia elettrica, alimentando numerosi elettrodomestici ad alto consumo, tra cui climatizzatori e stufe elettriche.

Bypass rimossi e sicurezza ripristinata

I tecnici Enel, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri, hanno provveduto alla rimozione e al sequestro dei bypass utilizzati per l’allaccio abusivo, ripristinando così le condizioni di legalità e sicurezza. Gli allacci illegali, oltre a rappresentare un reato, costituiscono un serio pericolo per la pubblica incolumità.

Rischio per la salute pubblica

La manomissione dei contatori, effettuata mediante l’inserimento di cavi elettrici per bypassare il sistema di conteggio, disattiva i dispositivi di sicurezza, aumentando significativamente il rischio di cortocircuiti e potenziali esplosioni. L’intervento congiunto di Carabinieri e tecnici Enel ha permesso di eliminarela minaccia e ristabilire la normale fornitura di energia elettrica nell’edificio.

Uno spacciatore arrestato nel Catanese

I Carabinieri di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 38enne di Gravina di Catania, già ai domiciliari, per spaccio di droga ed evasione. L’uomo è stato sorpreso in via Capo Passero, nel quartiere Trappeto, mentre spacciava cocaina, crack e marijuana. Nonostante l’avviso via radio da parte delle vedette, i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento all’interno di una palazzina. La perquisizione ha portato al sequestro di numerose dosi di droga pronte alla vendita. L’arresto è stato convalidato e all’uomo è stato applicato il braccialetto elettronico.

