La polizia di Stato ha individuato i tre autori del furto messo a segno nei giorni scorsi in un deposito merci della zona di via Del Bosco. Sono tre catanesi di 59, 33 e 28 anni, denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso.

Il colpo nella notte

I tre hanno agito in piena notte, forzando la saracinesca del locale con una tenaglia e un “liverino”. Gli attrezzi sono stati ritrovati sul posto dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, intervenuti durante un servizio di pattugliamento del territorio.

Gli agenti hanno accertato il danneggiamento della saracinesca e trovato il locale in grande disordine dopo il passaggio dei ladri. Mancavano diversi scatoloni, oggetti e apparecchiature tecnologiche.

Le immagini e l’identificazione

Per risalire all’identità dei responsabili, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interno del deposito. Nei filmati i tre uomini compaiono all’opera in due momenti diversi.

Il bottino ammonta a cinquanta pacchi postali, tre smartphone e un pc, oltre a 500 euro in contanti che si trovavano in cassa.

Le perquisizioni

I tre, tutti pregiudicati e residenti nella stessa zona, a pochi metri di distanza l’uno dall’altro, sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni. Durante le perquisizioni domiciliari i poliziotti hanno trovato alcuni capi d’abbigliamento corrispondenti a quelli indossati dai ladri la notte del furto.

Le indagini proseguono per recuperare la refurtiva e restituirla ai titolari dell’attività.