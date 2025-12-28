I carabinieri di Giarre hanno intensificato la presenza sul territorio in occasione delle festività natalizie, con l’obiettivo di garantire la pubblica sicurezza nelle aree maggiormente frequentate da cittadini e turisti. Proprio durante uno di questi servizi di pattugliamento, i militari della sezione radiomobile sono intervenuti sul lungomare Pantano di Riposto, luogo simbolo della movida locale, dove hanno individuato un giovane dal comportamento sospetto.

L’attenzione degli operanti si è concentrata su un ragazzo di 24 anni, residente ad Acireale e fino a quel momento incensurato, che si aggirava tra i passanti con un atteggiamento particolarmente guardingo. Il nervosismo mostrato dal giovane al momento dell’avvicinamento della pattuglia ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo attraverso una perquisizione personale sul posto.

L’ispezione ha permesso di rinvenire sei grammi di marijuana e un coltello del tipo “a farfalla”, un’arma da taglio la cui detenzione in luogo pubblico non è apparsa supportata da alcun giustificato motivo. Gli oggetti rinvenuti sono stati immediatamente posti sotto sequestro dai militari dell’Arma per le successive procedure di rito.

In seguito agli accertamenti, il ventiquattrenne è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Inoltre, sulla base degli indizi raccolti, che dovranno essere confermati nelle sedi giurisdizionali competenti, il giovane è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti a offendere.

L’attività rientra nel piano di monitoraggio straordinario disposto per il periodo delle feste, mirato a prevenire episodi di microcriminalità e a contrastare il possesso di armi o droghe nei luoghi di aggregazione sociale. L’intervento sul lungomare di Riposto conferma l’efficacia della sorveglianza costante effettuata dalle pattuglie della sezione radiomobile lungo la fascia costiera.