Ancora violenza nella movida siracusana. Un gruppo di giovani turisti francesi è stato aggredito nella notte nei pressi di un bar di piazzale Marconi, ai piedi di Ortigia.

Cosa è accaduto

L’episodio si è verificato intorno alle 2.30. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un gruppetto di ragazzi si sarebbe scagliato contro i turisti senza alcun apparente motivo, colpendoli e provocando il fuggi fuggi tra le persone presenti.

Le testimonianze

Uno dei giovani francesi è stato trasportato al Pronto soccorso per le cure del caso. Le sue condizioni sono buone e non destano preoccupazione. Le vittime sono state sentite dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto le loro testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le immagini

Fondamentali per l’inchiesta saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area di piazzale Marconi. I filmati sono al vaglio degli investigatori nel tentativo di identificare gli autori dell’aggressione.

Violenza senza senso

Secondo alcuni testimoni, il gruppo di giovani avrebbe agito con particolare violenza e senza alcuna provocazione da parte dei turisti. Su questo aspetto sono in corso gli accertamenti della Polizia, che prosegue le indagini per individuare tutti i responsabili.