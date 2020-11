un 24enne è rimasto ferito

Una coppia di fidanzati ventenni è morta la notte scorsa e un 24enne è rimasto ferito sulla strada statale 174, tra Bonte e Randazzo, nel Catanese, in due diversi nello stesso luogo, ma in momenti diversi, con un bovino. Il primo l’ha avuto un 24enne che, alla guida della sua Lancia Delta si è ‘scontrato’ con l’animale che era sulla carreggiata. Il giovane è stato soccorso e portato in ospedale a Bronte, medicato per le ferite riportate e dimesso con una prognosi di cinque giorni.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre era in corso il recupero della vettura incidentata, è arrivata sul posto una Opel Corsa guidata da un ventenne, con a bordo la sua fidanzata coetanea. Forse per l’alta velocità, l’auto andava a impattare prima sul bovino, che era ancora sul ciglio della strada, e poi contro il carro attrezzi Turbo Daily in quel momento impegnato nel recupero della Lancia Delta. Nell’impatto violentissimo l’auto si è ribaltata più volte e i corpi dell’automobilista e della passeggera sono stati scaraventati lontano dalla loro vettura, a circa 300metri dall’impatto, perdendo subito la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. La Procura di Catania ha disposto la restituzione delle salme ai familiari.

Nei giorni scorsi un altro incidente ha causato la morte di una giovane. Francesca Cuttone, di 27 anni è morta ieri in un incidente sulla statale 115 tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte. La giovane figlia dell’ex sindaco Giovanni era a bordo di una Fiat Cinquecento. In base a quanto accertato la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo ed uscita fuori strada, finendo poi violentemente contro un albero. Per la 27enne i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Le ferite interne si sono rivelate gravissime e non le hanno lasciato scampo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. Il Comune di Partanna ha proclamato il lutto cittadino.