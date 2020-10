Francesca Cuttone, di 27 anni è morta ieri in un incidente sulla statale 115 tra Castelvetrano e Marinella di Selinunte. La giovane figlia dell’ex sindaco Giovanni era a bordo di una Fiat Cinquecento.

In base a quanto accertato la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo ed uscita fuori strada, finendo poi violentemente contro un albero. Per la 27enne i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.

Le ferite interne si sono rivelate gravissime e non le hanno lasciato scampo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. Il Comune di Partanna ha proclamato il lutto cittadino.

Una notizia che ha gettato nello sconforto e nel dolore la cittadina di Partanna, di cui il padre Giovanni era stato sindaco. In tantissimi, in queste ore, stanno lasciando sui social messaggi cordoglio per la morte della ragazza, sul quale incidente le indagini dei carabinieri sono ancora in corso: i rilievi sul luogo della tragedia sono andati avanti anche nelle ultime ore.