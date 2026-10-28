Dopo i sold out registrati a Palermo, lo spettacolo della compagnia Araldo del Vespro arriva nel capoluogo etneo. L’appuntamento è il 21 novembre, alle ore 21.00, al Cine-Teatro Don Bosco

CATANIA – “I Beati Paoli” arrivano sul palco a Catania. La compagnia teatrale Araldo del Vespro di Palermo porta per la prima volta in scena nel capoluogo etneo il capolavoro di Luigi Natoli.

Il romanzo del celebre scrittore siciliano “prende vita”, con la regia di Giuseppe Bongiorno, nell’omonimo spettacolo che va in scena sabato 21 novembre al Cine Teatro Don Bosco, ore 21.00, a Catania.

L’opera è ambientata tra i vicoli del Capo, storico quartiere del centro storico palermitano, in cui ha sede e lavora la Araldo del Vespro.

Gli attori mettono in scena uno spettacolo avvincente che rievoca le leggendarie gesta della misteriosa setta palermitana, così come raccontata da Natoli.

Nobili corrotti, inquisitori, giustizieri mascherati e figure popolari sono i personaggi di un’opera che intreccia storia, mito e tensione scenica. Le scenografie e i costumi storici rievocano nei minimi dettagli la Palermo seicentesca, segreta e sotterranea.

Fiore all’occhiello della Araldo del Vespro, “I Beati Paoli” è alla sua settima replica, diventando un punto di riferimento nel panorama teatrale palermitano indipendente.

“Dopo i vari sold out registrati a Palermo, abbiamo deciso di portare per la prima volta lo spettacolo a Catania. Si tratta di un’opera in prosa – spiega il regista Giuseppe Bongiorno – Un elaborato della versione originale del romanzo più famoso di Natoli. Al suo interno vedrete scene d’azione, come duelli con la spada, i costumi tipici del periodo in cui il romanzo è ambientato, ossia il Siecento, e ancora, le scenografie che riproducono la miseria del popolo e la ricchezza della nobiltà”.

Altro elemento fondamentale è la danza, che ha un ruolo centrale in tutti gli spettacoli della compagnia. Le coreografie sono di Alessia Greco, ballerina e attrice. Di grande impatto anche la scelta delle musiche: le note delle canzoni di Rosa Balistreri si alternano alle sinfonie di Giuseppe Vivaldi.

Cast: Davide Bongiorno è Blasco da Castiglione, Francesca Mennella, zia Nora. Alessia Greco presta il volto a donna Gabriella e Matteo Coffaro interpreta Coriolano della Floresta.