Proseguono le iniziative estive della polizia di Stato nel quartiere San Cristoforo promosse per coinvolgere i più giovani in attività di sensibilizzazione all’insegna della legalità. Sono previsti incontri negli oratori delle parrocchie e nei centri aggregativi delle associazioni del terzo settore, i poliziotti della questura di Catania hanno voluto incontrare gli operatori e i cinquanta bimbi dell’istituto “Madonna della Divina Provvidenza” impegnati in molteplici attività.

Sono stati loro, insieme agli educatori e agli animatori, a riservare una calorosa accoglienza ai poliziotti dei commissariati “Centrale” e “San Cristoforo”, della squadra cinofili, della squadra a cavallo e delle moto volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. I poliziotti hanno spiegato ai ragazzi le regole fondamentali da seguire per comportarsi al meglio ogni giorno, nei rapporti con i familiari e con gli amici, sottolineando, con esempi pratici e divertenti, l’importanza del rispetto degli altri. I poliziotti della squadra a cavallo si sono soffermati sul rispetto e sulla cura degli animali, invitando i ragazzi a respingere sempre ogni forma di maltrattamento che, oltre a violare le norme, può pregiudicare le condizioni di vita.

Ai due cavalli, “Zeno” e “Dolomit”, non sono mancate le carezze dei bambini e due di loro hanno pure chiesto di salire in sella, insieme ai cavalieri. In un clima di festa è stato accolta Maya, mascotte della squadra cinofili, che è stata impegnata in un’attività dimostrativa: “Maya” è riuscita a scovare, in pochi minuti, il pacco da addestramento, simulante un ordigno esplosivo che era stato nascosto, poco prima, dal suo conduttore, dentro un calciobalilla.

La seconda parte dell’incontro, invece, è stata interamente dedicata a far conoscere da vicino i mezzi utilizzati dalla Polizia, quali le volanti e le moto, utilizzate nei servizi di controllo e di pattugliamento del territorio. Ovviamente, non è mancato il momento del saluto tramite radio e del suono della sirena, suggellato con una foto di gruppo.

L’iniziativa si prossimità del Commissariato di Acireale si inserisce in un più ampio programma di momenti organizzati dalla Questura di Catania con l’obiettivo di raggiungere i ragazzi per rafforzare sempre più la fiducia nelle Istituzioni.