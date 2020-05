Verso il naufragio dopo la richiesta di fallimento

Il futuro del Catania appare appeso a un filo dopo che la Procura a presentato una istanza di fallimento della società. Resta davvero pochissimo tempo per salvare quello che resta del club etneo dopo che ieri intervenuta anche la Procura presso il Tribunale di Catania avanzando il ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Il 25 maggio si svolgerà un’udienza nel corso della quale la Procura chiederà l’amministrazione giudiziaria della società. Intanto bocche cucite da parte della cordata che regge la società che stava lavorando per arrivare alla presentazione della Spa, un tentativo di salvezza appoggiato anche dalla tifoseria. II tentativo di Pagliara, Pellegrino e di tutti gli altri che stanno accanto al progetto sembra il più realistico anche se non si sa se potranno essere rispettati i termini.

La palla quindi passa al giudice e al Tribunale, che dovranno valutare la richiesta del Pubblico ministero che con il Catania avrà fino al 22 maggio per depositare memorie difensive e documenti. Adesso i tempi sono davvero ristretti. Gli imprenditori del Comitato rappresentato da Maurizio Pellegrino e Fabio Pagliara sono 15 e mercoledì costituiranno la SpA, poi scatterà l’azione, disperata, per acquisire il Catania ma l’identità di 3 imprenditori facoltosi molto probabilmente non sarà svelata la prossima settimana. Adesso però dopo la richiesta di fallimento della Procura tutto potrebbe naufragare.