fino al 12 dicembre

Impresa sociale, innovazione, giovani, disabilità e cultura, questi alcuni dei temi che affronteremo durante la XIX edizione dell’Happening della Solidarietà. L’appuntamento, promosso e organizzato dal Consorzio Sol.Co. Rete d’Imprese Sociali Siciliane con il Patrocinio del Comune di Catania, prenderà il via domani, 11 dicembre, animando per due giorni gli spazi del SAL di via Indaco 23.

“L’evento di respiro nazionale – commenta Sergio Mondello, Presidente del Consorzio Sol.Co. -, è diventato l’appuntamento di maggiore prestigio nel meridione d’Italia sui temi del Welfare e del Terzo Settore. Il tema scelto per questa nuova edizione “Generazioni D’Impatto, ridisegnare il welfare per le comunità” vuole analizzare insieme a cittadini, cooperatori, imprenditori e Pubblica Amministrazione l’influenza che il Terzo Settore, ridisegnato dalla recente riforma, può e deve esercitare nell’elaborazione e gestione delle politiche pubbliche e nel mondo produttivo”.

Da Ornella Laneri, imprenditrice catanese, al Presidente di ItaliaCamp Leo Cisotta. Dalla portavoce del Forum del Terzo Settore, Claudia Fiaschi, alla prestigiosa presenza del Prof. Piero Dominici, Direttore Scientifico del Complexity Education Project. E ancora i nomi più importanti del panorama nazionale della comunicazione sociale si confronteranno con Antonello Piraneo direttore de La Sicilia e Giorgio Romeo direttore di Sicilian Post.

Questi alcuni degli esponenti più illustri del settore presenti durante la nuova edizione dell’Happening, dove l’attenzione sarà rivolta ai giovani e l’impresa, al welfare e allo sviluppo locale con i modelli di co-programmazione e co-progettazione tra pubblico e privato, ai progetti di autonomia per le persone con disabilità e alla comunicazione sociale e di prossimità.

All’interno di Happening 2018 “Cunti di Vino”, aperitivo solidale i cui proventi verranno destinati al “Centro Respiro”, uno spazio ideato dall’Associazione Autismo Oltre all’interno del centro commerciale I Portali di San Giovanni La Punta per le “famiglie con autismo”.

L’evento è accreditato all’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia, dall’Associazione Nazionale Pedagogisti e la sessione dedicata alla Comunicazione Sociale dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Per iscriversi e partecipare visitare la pagina www.happeningdellasolidarietà.it