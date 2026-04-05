Un nuovo provvedimento di chiusura temporanea ha colpito un esercizio commerciale a Catania. Il questore ha disposto la sospensione delle autorizzazioni per un bar di via Plebiscito, applicando le prerogative previste dall’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. I sigilli, apposti dai poliziotti del Commissariato “Centrale”, imporranno lo stop alle attività per la durata di sette giorni.

Il provvedimento scaturisce da una serie di accertamenti condotti in un arco temporale significativo. Durante i ripetuti servizi di controllo del territorio, finalizzati a contrastare l’illegalità diffusa, gli agenti hanno documentato l’assidua presenza di soggetti con gravi precedenti penali. Tra i frequentatori abituali del locale sono stati identificati individui già noti alle forze dell’ordine per reati di particolare allarme sociale, quali rapina, furto e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le verifiche hanno evidenziato come il ritrovo di pregiudicati non fosse un evento occasionale, ma una costante tale da configurare un concreto rischio per la sicurezza della collettività. Al termine dell’attività istruttoria curata dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, è stata dunque ritenuta necessaria la misura restrittiva per tutelare l’ordine pubblico e prevenire situazioni di pericolo.

L’applicazione dell’articolo 100 del Tulps risponde non solo a un’esigenza di sicurezza immediata, ma svolge anche una funzione dissuasiva. Privando i soggetti pericolosi di un abituale luogo di aggregazione, le autorità segnalano una vigilanza costante sul territorio. Allo stesso tempo, tali interventi mirano a tutelare i titolari delle attività economiche che operano nel pieno rispetto delle regole, garantendo ai cittadini il diritto a una convivenza civile e sicura.