la sentenza

Il Tribunale di Palermo ha dichiarato illegittimo il nome della manifestazione “BellininFest” promossa quest’anno dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana. Ordinato il ritiro immediato di tutti i materiali promozionali e divulgativi ed inibendone ogni tipo di utilizzo.

Il “plagio” e il ricorso

Il ricorso d’urgenza presentato dagli avvocati Giacomo Augenti e Luigi Fortunato a tutela del Bellini Festival, la manifestazione fondata a Catania. Il nome scelto dalla regione sarebbe troppo simile e in danno della consolidata manifestazione che ha oltre 12 anni di storia , fondata da Enrico Castiglione, già direttore artistico della sezione “Musica & Danza” di Taormina Arte.

Il festival belliniano organizzato dall’assessore Manlio Messina avrebbe quindi addirittura plagiato il Bellini Festival.

La replica di Manlio Messina: “Programma rimane inalterato”

«La Regione Siciliana e l’assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo confermano l’impegno nella promozione della figura e delle opere di Vincenzo Bellini, genio della lirica e tra i massimi compositori mondiali». Lo dichiara l’assessore al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina.

«La querelle giudiziaria – intentata da un privato cittadino con l’esclusiva finalità dello sfruttamento del nome del Cigno catanese e, conseguentemente di un logo – vedrà doverosa, e speriamo rapida, definizione nelle sedi opportune, anche alla luce della imminente opposizione, avverso all’ordinanza del tribunale, che l’Amministrazione è pronta a presentare. Nelle more – e in ossequio a quanto il Tribunale ha ritenuto di disporre – l’assessorato provvederà al ritiro del nome “BellininFest” dal materiale divulgativo e promozionale dove è presente il logo, lasciando inalterato il ricco programma dell’evento in onore del Cigno. Si tiene difatti precisare – aggiunge Messina – che nulla oppone il Giudice sullo svolgimento della manifestazione ma limita esclusivamente l’uso del nome dell’evento. Non sarà certamente un logo a limitare l’azione di promozione culturale della Sicilia e di Vincenzo Bellini voluta dalla Regione Siciliana».

«Il BellininFest – che ha ricevuto plauso e unanimi consensi a livello internazionale, e il cui ricco calendario contempla appuntamenti musicali, operistici, sinfonici e cameristici, unitamente a incontri di carattere scientifico, non subirà dunque alcuna modifica e, domani sera, al Teatro Massimo Bellini, andrà in scena regolarmente “Norma”, evento che sarà diffuso in diretta da Rai5».