il reato commesso nei confronti della ex moglie

La Polizia di Stato ha eseguito a Catania un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un 80enne che deve espiare una condanna definitiva di mesi sei di reclusione per il reato di stalking commesso nei confronti della ex moglie nel 2010.

Lo rende noto il suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera, che considera l’arresto “assolutamente fatto raro e non previsto dalla legge, viste sia l’avanzata età del condannato che l’imputazione (atti persecutori), non ostativa per potere accedere a misure alternative alla detenzione”.

Lipera stamane ha presentato istanza per la scarcerazione sia alla Procura Generale sia al Magistrato di Sorveglianza di Catania.

“Tutto ciò è scandaloso! A pochi giorni dal 18 maggio, quando si celebrerà il trentesimo anniversario della morte di Enzo

Tortora ed anche l’ottantesimo compleanno del mio assistito- afferma il legale – devo constatare che purtroppo ancora oggi la Giustizia fa errori clamorosi, come nel caso del povero vecchietto che, come un feroce assassino, è stato portato all’età di 80 anni in carcere ingiustamente ed illegittimamente”. “Spero vivamente, viste le gravissime patologie di cui è affetto il mio assistito, che un altro uomo non muoia per l’ennesimo errore di malagiustizia”.