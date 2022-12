Gli agenti delle volanti, in servizio di controllo del territorio nel quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania, in via Capo Passero, hanno fermato un uomo che, guardingo, si avvicinava ad alcune macchine. Alla vista della Volante, con mossa repentina ha tentato di disfarsi di un marsupio.

L’uomo è stato subito bloccato

Nel marsupio aveva diversi involucri di marijuana, cocaina e crack ed un bilancino elettronico di precisione. E dal momento che l’uomo era stato notato entrare ed uscire dall’androne di uno stabile nelle immediate vicinanze, gli agenti procedevano a ispezionare il luogo, rinvenendo una busta di plastica con altri involucri contenenti la medesima tipologia di sostanza stupefacente che si trovava all’interno del marsupio, e altri due bilancini di precisione. L’uomo è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e messo ai domiciliari, in attesa della convalida del Gip.

Spaccia droga con “offerte promozionali”

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato un catanese di 25 anni accusato di detenzione di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dopo che i militari hanno avviato il monitoraggio dei movimenti del giovane e hanno perquisito la sua abitazione di viale Moncada.

Cosa hanno trovato i carabinieri

I Carabinieri hanno trovato, in una borsa termica riposta nella sua camera da letto, diverse tipologie di droga e un vero e proprio “kit dello spacciatore”. In particolare, infatti, sono stati recuperati circa 165 grammi di marijuana, in parte già suddivisi in 31 dosi, un barattolo con circa 16 grammi di crack, una bustina di plastica con circa 10 grammi di cocaina, e 2 bilancini di precisione, 4 radio ricetrasmittenti per le comunicazioni vedetta-pusher e, soprattutto, un prezziario della droga.

Il prezzario con le offerte

Proprio quest’ultimo manoscritto ha destato la curiosità dei militari poiché era ben specificato il singolo costo della droga in base al peso, oltre che una sorta di offerta promozionale per gli assuntori “Tutto a 50€”, “Buoni prodotti”. Il 25enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, disponendo per lui i domiciliari.