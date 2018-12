La Procura di Catania ha chiesto il rinvio a giudizio per abuso d’ufficio dell’ex direttore generale dell’ospedale Garibaldi, Giorgio Santonocito, per un incarico da 40 mila euro conferito nel 2015 e prorogato nel 2016 come medico esterno alla dottoressa Valentina Scialfa, che non è indagata.

Lo rende noto il Codacons, rappresentato dall’avvocato Carmelo Sardella, che sulla vicenda aveva presentato un esposto alla Procura e una segnalazione all’Anac, e che è parte lesa nel procedimento.

L’udienza preliminare si terrà il prossimo 13 febbraio davanti al Gup Maria Ivana Cardillo. Per la proroga dell’incarico sono imputati anche l’allora direttore amministrativo Giovanni Annino, l’allora direttore sanitario Anna Rita Mattaliano, e l’allora dirigente del settore Affari generali Gaetana Bonanno. “Avevamo visto giusto”, afferma Giovanni Petrone, presidente regionale del Codacons, che esprime “soddisfazione per il lavoro svolto dalla magistratura”.