Tutti gli inquilini della palazzina sono riusciti a mettersi in salvo

Un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 6,30 in un appartamento in via Gramsci a Riposto, in provincia di Catania. A prendere fuoco la camera da letto di una donna di 80 anni che vive da sola. L’anziana è riuscita ad allontanarsi dall’appartamento con l’aiuto di alcuni vicini di casa.

Come scrive gazzettinonline.it, tutti gli inquilini della palazzina sono riusciti a mettersi in salvo e avvisare i soccorsi. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trovato l’anziana donna in stato di choc ma in buone condizioni di salute.

I vigili del fuoco hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’appartamento. La donna è stata affidata ad una delle sue figlie. Sono ancora in corso indagini per accertare le cause che hanno scatenato l’incendio.

