Un intervento congiunto di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco ha permesso di domare un vasto incendio divampato nel pomeriggio di ieri nell’area tra via da Verrazzano e via Zaccà, nel quartiere Villaggio Sant’Agata di Catania. L’azione delle forze dell’ordine è stata fondamentale non solo per spegnere le fiamme, ma anche per garantire la sicurezza dei residenti e mettere in salvo le persone in pericolo.

L’allarme e l’arrivo sul posto

L’allarme è scattato a seguito di una densa colonna di fumo visibile a distanza. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, giunti rapidamente sul posto, hanno constatato la presenza di un incendio che minacciava un’area abitata. Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La cornice di sicurezza e l’evacuazione

Mentre i Vigili del Fuoco si adoperavano per spegnere l’incendio, la Polizia di Stato ha provveduto a circoscrivere la zona, garantendo una cornice di sicurezza e gestendo la viabilità per agevolare le operazioni di spegnimento. Contestualmente, gli agenti hanno evacuato i palazzi e le zone abitate, mettendo al riparo i cittadini.

Il salvataggio del senzatetto e del suo cane

Durante le operazioni di perlustrazione, gli agenti hanno individuato una casetta in legno apparentemente disabitata a pochi metri dalle fiamme. Nonostante il pericolo e i ripetuti inviti ad abbandonare l’immobile, non avendo ricevuto risposta, gli agenti hanno deciso di entrare. All’interno hanno trovato un uomo senza fissa dimora che dormiva profondamente in compagnia del suo cane, completamente ignaro del pericolo imminente.

La resistenza dell’uomo e la promessa della Polizia

L’uomo, inizialmente restio ad abbandonare il suo rifugio, è stato convinto ad allontanarsi solo dopo che i poliziotti gli hanno garantito che avrebbe potuto portare con sé la sua bicicletta e, ovviamente, il suo fedele compagno a quattro zampe. Un gesto di umanità che testimonia la dedizione e la sensibilità degli agenti impegnati nell’operazione.

Gestione della folla e messa in sicurezza dell’area

Nel frattempo, altri equipaggi della Polizia di Stato si sono adoperati per allontanare decine di residenti che si erano avvicinati all’area dell’incendio per valutare la situazione. Alcuni parcheggi sono stati sgomberati per precauzione e le persone presenti in prossimità di un distributore di carburante sono state allontanate, evitando potenziali tragedie. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha impedito che il distributore venisse raggiunto dalle fiamme.

Le operazioni di soccorso sono durate oltre cinque ore. Solo dopo che le fiamme sono state completamente domate, i residenti hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni. L’intervento congiunto di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco ha dimostrato ancora una volta l’importanza della collaborazione tra le forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica e la protezione dei cittadini in situazioni di emergenza.

