Tragedia sulle strade di Catania. Giuseppe Noce, 54 anni, papà del giocatore del Cesena calcio, Mario, è morto in un incidente stradale a Catania.

L’uomo era alla guida di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Volkswagen Golf. Sul posto per i rilievi e le indagini personale delle Volanti della polizia.

Il Cesena, sul proprio sito, esprime vicinanza al calciatore e si “stringe in un forte abbraccio attorno al dolore di Mario e della sua famiglia”.