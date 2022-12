Incidente mortale nel catanese, maxi tamponamento tra quattro veicoli. Lo scontro nella strada statale 417 “Di Caltagirone” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a causa di un incidente stradale al km 43,300 in località Ramacca (Catania).

Nel sinistro, che ha coinvolto quattro veicoli, si registra una persona deceduta.

Sul posto sono state istituite deviazioni

. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.