Le indagini proseguono senza sosta a Palagonia, in provincia di Catania, per fare luce sulla tragica morte del dodicenne Simone, avvenuta domenica 13 ottobre. Gli inquirenti stanno analizzando attentamente le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi cruciali per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’autista sotto shock, test tossicologici di routine

L’autista della Volkswagen Golf coinvolta nell’incidente è sotto shock. Come da prassi in questi casi, sarà sottoposto ad accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue. Al momento, l’uomo risulta indagato a titolo di atto dovuto.

La Procura di Caltagirone coordina le indagini

Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Caltagirone, i Carabinieri stanno raccogliendo tutte le testimonianze utili a ricostruire i momenti precedenti all’impatto. Si stanno analizzando anche le condizioni del monopattino elettrico sul quale viaggiava Simone, per verificare eventuali malfunzionamenti.

Lutto cittadino e supporto psicologico

Il Comune di Palagonia ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Simone. È stato inoltre attivato un servizio di supporto psicologico per la famiglia del ragazzo e per l’amico che era con lui al momento dell’incidente, rimasto fortunatamente illeso.

L’importanza della sicurezza stradale al centro del dibattito

La tragedia ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei monopattini elettrici. Le autorità locali stanno valutando l’introduzione di nuove misure per regolamentare la circolazione di questi mezzi, al fine di prevenire futuri incidenti.

La dinamica dell’incidente: scontro fatale in via Garibaldi

L’incidente si è verificato domenica pomeriggio in via Garibaldi, nei pressi del cimitero di Palagonia. Simone, a bordo di un monopattino elettrico insieme a un amico, è stato investito da una Volkswagen Golf. L’impatto è stato fatale per il dodicenne, mentre l’amico è rimasto illeso. I soccorsi, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Simone.

