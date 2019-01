Tragedia nel catanese. Un’altra vittima sulle strade siciliane. È morta in un incidente stradale la scorsa notte a Licodia, nella strada che porta a Mazzarrone, nel Catanese.

Federica Guccione, 30 anni, è stata trovata senza vita nella sua auto, ribaltata e appoggiata su un albero.

La ragazza, residente a Mazzarrone, era molto conosciuta a Comiso, dove lavorava alla palestra Base Wellness, oggi chiusa in segno di lutto. La segnalazione al 112 è stata fatta intorno alle 5, ma non è ancora chiaro quando e come è avvenuto l’incidente.