Un insolito intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania ha portato all’arresto di un 33enne catanese, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici. L’operazione è scaturita in modo del tutto fortuito mentre i militari erano impegnati in un altro servizio d’istituto nel quartiere.

L’equipaggio del radiomobile stava infatti percorrendo via Luigi Capuana su indicazione della centrale operativa, che aveva segnalato l’allontanamento di un minore da una comunità locale. Durante il tragitto, giunti all’incrocio tra via Pirandello e via Torino, i militari si sono imbattuti in un incidente stradale appena verificatosi tra un’autovettura e un motociclo.

In stretta sinergia con la centrale operativa, i carabinieri hanno immediatamente interrotto la marcia per prestare soccorso ai feriti e gestire la viabilità, evitando ulteriori pericoli per la circolazione. Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Durante le fasi di identificazione dei soggetti coinvolti, i militari hanno riconosciuto nel conducente del motoveicolo un 33enne con precedenti legati al traffico di stupefacenti.

L’atteggiamento dell’uomo ha spinto gli operanti a eseguire una perquisizione personale. Il controllo ha permesso di rinvenire 40 grammi di marijuana, già suddivisi in vari involucri di plastica pronti per la vendita, e una dose di cocaina. Inoltre, sono stati sequestrati 50 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita. La successiva ispezione del mezzo non ha invece rivelato ulteriore sostanza stupefacente.

Il 33enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’autorità giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto.